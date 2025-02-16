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Булыкин рассказал, от чего будет зависеть участие Роналду в Братском кубке с "Динамо" и ЦСКА

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, от чего будет зависеть участие португальского футболиста Криштиану Роналду в Братском кубке с московскими "Динамо" и ЦСКА.
Фото: ФК "Аль-Наср"
"Всё реально, это вопрос денег. Можно привезти любую команду, можно хоть сборную Бразилии привезти в Россию. Вопрос денег, сколько есть. Если есть деньги, можно привезти "Аль-Наср" с Роналду, можно без Роналду. Тут очень много нюансов, и здесь самое главное - наличие желания и денег", - приводит слова Булыкина "Евро-Футбол.Ру".

Ранее председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин пригласил саудовский "Аль-Наср", игроком которого является нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, в Россию для участия летом в предсезонном Братском Кубке, где помимо бело-голубых также принимает участие московский ЦСКА. В 2024 году в этом товарищеском турнире еще сыграли две команды из Сербии - "Партизан" и ОФК "Белград".

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