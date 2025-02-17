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Колосков рассказал, что мешает московскому "Динамо" выиграть чемпионат России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о борьбе московского "Динамо" за золотые медали чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В этом сезоне все клубы ошибаются и дают друг другу шансы. Не стал был ограничиваться только тройкой претендентов на титул. Развязка может быть непредсказуемой. "Динамо" и "Локомотив" не стоит списывать со счетов. Но главная беда "Динамо" заключается в плохой реализации. Атака бело-голубых транжирит моменты — это мешает выиграть РПЛ", - приводит слова Колоскова "РБ Спорт".

После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московское "Динамо", набрав под руководством Марцела Лички 35 очков, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая от промежуточных лидеров - "Краснодара" и "Зенита" - на 4 очка.

Последний раз "Динамо" выигрывало чемпионат страны в 1976 году. По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые завоевали бронзовые медали.

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