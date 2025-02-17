— Усилит ли Алеррандро ЦСКА? Кто это знает сейчас? Шансы пока 50 на 50. Как показывает практика, бразильцы, прошедшие европейские лиги, выглядят сильнее и более адаптированными, чем футболисты непосредственно из чемпионата Бразилии. Это первое. Второй момент - как быстро он найдет взаимопонимание с игроками ЦСКА, особенно из средней линии. Ну и как он психологически будет себя чувствовать. То, что купили, это хорошо. Теперь осталось только, чтобы он заиграл в ЦСКА и приносил команде пользу.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Масалитин — об Алеррандро в ЦСКА: бразильцы с опытом в Европе выглядят сильнее, чем футболисты из чемпионата Бразилии
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин поделился с Rusfootball.info мнением о переходе в московскую команду бразильского нападающего Алеррандро.
Фото: ФК ЦСКА