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Пономарев: тренировать ЦСКА должен Игнашевич. Николич, Личка, Абаскаль... Тьфу! Надоели!

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался по поводу выбора главного тренера для армейского клуба.
Фото: РФС
«Если бы решение зависело от меня, кто бы сегодня тренировал ЦСКА? Сережа Игнашевич. Как же здорово при нем раскрылась «Балтика»! Да, в РПЛ не удержались — но по игре вылета точно не заслуживали. Просто не повезло. При этом дошли до финала Кубка, где на равных сражались с «Зенитом». А главное, весь сезон на команду было приятно смотреть.

Нужно доверять таким тренерам, как Игнашевич. Уже набравшимся опыта, со своим взглядом на игру. А мы всё за иностранщину цепляемся. Николич, Личка, Абаскаль... Тьфу! Надоели! Что они дали нашему футболу? Ни-че-го», — цитирует Пономарева «СЭ».

Сергей Игнашевич, 45-летний специалист, в настоящее время не имеет клуба. Ранее он тренировал московское «Торпедо» и «Балтику».

Последний матч под его руководством «Балтика» провела в финале Кубка России, где проиграла «Зениту» со счётом 2:1. Большую часть игры «Балтика» вела в счёте, но в последние 10 минут «Зенит» смог переломить ход встречи и забить два мяча.

Сейчас ЦСКА возглавляет сербский специалист Марко Николич, который стал главным тренером в июне 2024 года. Под его руководством команда занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.

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