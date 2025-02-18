«Если бы решение зависело от меня, кто бы сегодня тренировал ЦСКА? Сережа Игнашевич. Как же здорово при нем раскрылась «Балтика»! Да, в РПЛ не удержались — но по игре вылета точно не заслуживали. Просто не повезло. При этом дошли до финала Кубка, где на равных сражались с «Зенитом». А главное, весь сезон на команду было приятно смотреть.
Нужно доверять таким тренерам, как Игнашевич. Уже набравшимся опыта, со своим взглядом на игру. А мы всё за иностранщину цепляемся. Николич, Личка, Абаскаль... Тьфу! Надоели! Что они дали нашему футболу? Ни-че-го», — цитирует Пономарева «СЭ».
Сергей Игнашевич, 45-летний специалист, в настоящее время не имеет клуба. Ранее он тренировал московское «Торпедо» и «Балтику».
Последний матч под его руководством «Балтика» провела в финале Кубка России, где проиграла «Зениту» со счётом 2:1. Большую часть игры «Балтика» вела в счёте, но в последние 10 минут «Зенит» смог переломить ход встречи и забить два мяча.
Сейчас ЦСКА возглавляет сербский специалист Марко Николич, который стал главным тренером в июне 2024 года. Под его руководством команда занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.
Пономарев: тренировать ЦСКА должен Игнашевич. Николич, Личка, Абаскаль... Тьфу! Надоели!
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался по поводу выбора главного тренера для армейского клуба.
Фото: РФС