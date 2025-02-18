— Этот состав способен бороться за золотые медали?
— За тройку — точно. Качества хватает, состав хороший. Много сборников, много молодых. Отрыв от третьего места шесть очков, до первого — восемь, это два?три матча, - цитирует Жемалетдинова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. "Армейцы" отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице.
Московский ЦСКА проведет два матча с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".
Жемалетдинов: этот состав ЦСКА способен бороться за тройку в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ПФК ЦСКА