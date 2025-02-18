"У "Краснодара" странная ситуация в плане трансферов. Вроде бы у клуба есть хорошее финансирование, но этой зимой нет никаких приобретений. "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу на данный момент. Видимо, руководство и главного тренера всё устраивает", - цитирует Таранова "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые занимают 10-е место с 18-ю очками в своем активе.
Команда Мурада Мусаева примет на своем поле грозненский "Ахмат" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Таранов: у "Краснодара" странная ситуация в плане трансферов, видимо, всех все устраивает
Бывший российский футболист Иван Таранов высказался о трансферной политике "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"