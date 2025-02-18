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Барбоза: думаю, что "Зенит" сделает еще одно громкое приобретение, клуб очень хочет выиграть чемпионство уверенно

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о трансферной политике "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"В год своего 100-летия "Зенит" будет делать все, чтобы попытаться выиграть чемпионат, у них хорошие шансы на это. Я думаю, что "Зенит" сделает еще одно громкое приобретение, клуб очень хочет выиграть это чемпионство уверенно и ярко", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".

Этой зимой петербургский "Зенит" совершил обмен с бразильским клубом "Ботафого" - петербуржцы заполучили нападающего Луиса Энрике, в обратном направлении последовал Артур, летом к бразильцам присоединится полузащитник Вендел.

После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на своем поле с московским ЦСКА. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания футбольного клуба "Зенит".

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