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Сборные России и США могут провести товарищеский матч

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, который ответственен за организацию матчей сборной США, высказался о возможности проведения товарищеской игры со сборной России.
Фото: РФС
"Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея. Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС. Не думаю, что будет сложно организовать такой матч", — приводит слова Десты "СЭ".

Ранее Российский футбольный союз объявил, что сборная России в марте 2025 года проведет товарищеский матч с командой Замбией, а на июнь 2025 года запланированы игры против сборных Нигерии и Белоруссии.

В последний раз сборные России и США встречались друг с другом 14 ноября 2012 года в Краснодаре в рамках товарищеского матча. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

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