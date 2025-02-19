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Тикнизян: летом было предложение от "Севильи", но оно было очень маленьким и не устроило "Локомотив"

Армянский защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал о переговорах относительно его возможного перехода в испанскую "Севилью".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не принимаю абсолютно никакого участия в переговорах. Это мне и не надо. У меня есть агент — Саша Клюев. Знаю, что летом было предложение, но оно было очень маленьким и не устроило "Локомотив". Сейчас идут разговоры, но они разговорами могут и остаться. Думать об этом и забивать себе голову нет смысла", - приводит слова Тикнизяна "СЭ".

Ранее СМИ сообщали о заинтересованности испанской "Севильи" в услугах армянского защитника московского "Локомотива" Наира Тикнизяна, которого клуб из Ла Лиги 1 хотел взять в бесплатную аренду. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро. Его действующий контракт с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.

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