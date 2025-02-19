По информации Metaratings, полузащитник «Браги» Родриго Саласар рассчитывает получать в «Спартаке» 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
Московский клуб пытается скорректировать условия сделки и снизить зарплатные ожидания уругвайца до 2,5–2,7 миллиона евро.
Саласар присоединился к «Браге» в июле 2023 года, перейдя из «Шальке» за 6 миллионов евро. В текущем сезоне 25-летний уругваец провёл 21 матч, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 16 миллионов евро. Контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
Metaratings: Саласар запрашивает 3 млн евро в "Спартаке", клуб просит понизить требования
«Спартак» ведёт переговоры с Саласаром о снижении зарплатных требований.
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