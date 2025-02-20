Как сообщает Itatiaia, российский клуб предлагал 25 миллионов евро, но «Коринтианс» запросил 35 миллионов евро с учетом бонусов. Кроме того, сам футболист хотел получать вдвое больше своей нынешней зарплаты — 3,5 миллиона евро в год.
По данным O Tempo, теперь «Зенит» сосредоточился на переходе Матеуса Перейры из «Крузейро». Ожидается, что трансфер 28-летнего полузащитника будет оформлен в ближайшее время.
Источник: "Зенит" не договорился с "Коринтиансом" по трансферу Гарро
Бразильский «Коринтианс» отказался продавать полузащитника Родриго Гарро в «Зенит».
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