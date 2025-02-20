Новый нападающий ЦСКА Алеррандро высказался о предстоящей игре против "Зенита"

«Я знаю бразильцев «Зенита». Против некоторых играл в Бразилии. Но надеюсь, что в матчах против «Зенита» успех всегда будет сопутствовать ЦСКА.
Как только приехал в ЦСКА, я посмотрел календарь и увидел, что первая игра как раз против «Зенита». Уже немного волнуюсь, но это приятный трепет. Хочу поскорее принять участие в этом матче — и победить!» — цитирует Алеррандро «Чемпионат».
В прошлом сезоне бразильской Серии А Алеррандро провёл 34 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром лиги, разделив первое место с Юри Алберто.
ЦСКА заплатил за бразильского новичка 4,2 миллиона евро. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего форварда составляет 4 миллиона евро.
1 марта на стадионе «Газпром Арена» состоится матч между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.