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Новый нападающий ЦСКА Алеррандро высказался о предстоящей игре против "Зенита"

Нападающий ЦСКА Алеррандро признался, что с нетерпением ждет дебюта за армейцев, особенно в предстоящем матче против «Зенита», где выступают его соотечественники.
Фото: ФК ЦСКА
«Я знаю бразильцев «Зенита». Против некоторых играл в Бразилии. Но надеюсь, что в матчах против «Зенита» успех всегда будет сопутствовать ЦСКА.

Как только приехал в ЦСКА, я посмотрел календарь и увидел, что первая игра как раз против «Зенита». Уже немного волнуюсь, но это приятный трепет. Хочу поскорее принять участие в этом матче — и победить!» — цитирует Алеррандро «Чемпионат».

В прошлом сезоне бразильской Серии А Алеррандро провёл 34 матча, в которых забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром лиги, разделив первое место с Юри Алберто.

ЦСКА заплатил за бразильского новичка 4,2 миллиона евро. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего форварда составляет 4 миллиона евро.

1 марта на стадионе «Газпром Арена» состоится матч между ЦСКА и «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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