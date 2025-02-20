«ЦСКА – очень большая команда. В российском чемпионате я пока что разбираюсь слабо, но я знаю ЦСКА по Вагнер Лаву и Жо. Меня переполняет желание играть в клубе, где блистали мои соотечественники. Это дополнительная и очень сильная мотивация для меня.
Любой футболист может быть доволен только тогда, когда завоёвывает трофей. Я приехал бороться за титулы», — заявил Алеррандро «Чемпионату».
Вагнер Лав провёл за ЦСКА 259 матчей, в которых забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с ним армейцы выиграли свой единственный европейский трофей — Кубок УЕФА в 2005 году.
Жо также провёл 77 матчей за ЦСКА, в которых забил 44 мяча и отдал 10 результативных передач. В 2008 году ЦСКА успешно продал бразильского форварда в «Манчестер Сити» за 24 миллиона евро.
Новичок ЦСКА Алеррандро: меня переполняет желание играть в клубе, где блистали Вагнер Лав и Жо
Новичок московского ЦСКА Алеррандро поделился первыми впечатлениями о своём новом клубе.
Фото: ФК ЦСКА