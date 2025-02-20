«Видимо, больше нечего про меня писать. Я не знаю, как ещё комментировать», — заявил Кержаков «Чемпионату».
Ранее «РБ Спорт» писал, что 42-летний Кержаков не исключает возвращения в игру, если его тренерская пауза затянется.
Кержаков завершил карьеру игрока в 2017 году, выступая за «Зенит». В дальнейшем он начал работать главным тренером. Последним клубом Кержакова стал казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.
Александр Кержаков прокомментировал слухи о возвращении в футбол
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков отреагировал на слухи о возможном возобновлении своей карьеры футболиста.
Фото: ФК "Зенит"