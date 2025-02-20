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Булыкин: "Ростов" правильно сделал, что продал Глебова в "Динамо". Донская команда и с Данилом не боролась а медали

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциальном переходе Данила Глебова из "Ростова" в "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" правильно сделал, что продал Глебова в "Динамо". Донская команда и с Данилом не боролась а медали. Да, было несколько сезонов, когда желто-синие попадали в тройку, но обычно задачи быть в призерах не стоит. При этом клуб из Ростова-на-Дону хорошо функционирует, воспитывает молодых игроков и продает", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что полузащитник Данил Глебов подписал контракт с московским "Динамо" на пять лет и присоединится к команде сегодня ночью. "Ростов" получит за переход игрока 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Глебов провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 8 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место с 26-ю очками в своем активе.

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