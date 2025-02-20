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"СЭ": матч сборной России с Замбией состоится на "ВТБ Арене"

Стали известны детали предстоящего товарищеского матча сборной России с Замбией.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, сборная России проведет товарищеский матч с Замбией на "ВТБ Арене" 25-го марта.

Ранее стало известно, что национальная команда России в 2025 году проведет товарищеский матч с Замбией, Нигерией и Белоруссией. На данный момент сборная России располагается на 34-й строчке в рейтинге национальных команд ФИФА, Замбия занимает 87-е место.

В 2025 году сборная России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских встречах. В матче с Брунеем национальная команда России забила в ворота соперника 11 безответных мячей.

Источник: "СЭ".

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