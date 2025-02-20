"Мелёшину было тяжеловато конкурировать с Угальде, который набрал форму. "Спартак" ищет более статусных футболистов. Переход в "Сочи" — правильный шаг, если он поможет им вернуться в РПЛ и будет забивать", - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
Сегодня, 20-го февраля, "Сочи" объявил о выкупе прав на нападающего Павла Мелешина у московского "Спартака". Ранее Мелешин выступал за южан на правах аренды. Нападающий заключил контракт с южанами до лета 2028 года.
В текущем сезоне Павел Мелешин провел за "Сочи" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро. Ранее нападающий выступал за минское "Динамо" и становился чемпионом страны в составе минского клуба.
После 21-го сыгранного тура "Сочи" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.
Кузьмичев: Мелешину было тяжеловато конкурировать с Угальде
Футбольный функционер Владимир Кузьмичев высказался о переходе Павла Мелешина в "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"