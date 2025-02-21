"В июне у Эгаша свадьба. Своей девушке он сделал предложение. Когда он женится, у него будет прямая возможность получить российское гражданство. Ничто не будет ему мешать", - цитирует Газизова "СЭ".
В текущем сезоне Эгаш Касинтура провел за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей. Ангольский полузащитник выступает за махачкалинцев с лета 2023 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 1 миллион евро.
После 18-ти сыгранных туров махачкалинский клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками.
Ангольский полузащитник Эгаш Касинтура может получить гражданство России летом текущего года
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал, что Эгаш Касинтура летом 2025 года может получить гражданство России.
Фото: "Динамо" Махачкала