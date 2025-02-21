"Теперь это моя излюбленная фишка? Ну да, конечно. В принципе, это никогда не было обидно, а сейчас это просто прозвище. Все началось в "Крыльях Советов" — выкладывали статистику, что якобы на Соболеве больше всех фолят, а когда я перешел в "Спартак", все начали писать, что он ныряет. Вот так все изменилось и приклеилось. В "Зените" все так же осталось, как было в "Спартаке" и "Крыльях", но мне хоть "морской кит", хоть "тюлень", хоть "дельфин" — без разницы. Я вообще к критике отношусь ровно", - приводит слова Соболева "СЭ" со ссылкой на клубную пресс-службу.
Нападающий Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года, когда сине-бело-голубые выкупили его (по информации СМИ, за 10 миллионов евро) у московского "Спартака".
После перехода в составе своей новой команды форвард 16 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 2 гола в ворота соперников и отдать 1 голевую передачу на партнера по команде (все результативные действия были им совершены в матчах Кубка России). Также 27-летний футболист за полгода в Санкт-Петербурге получил 3 жёлтые карточки.
Соболев - о прозвище "дельфин": хоть "морской кит", хоть "тюлень" - мне без разницы
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев рассказал о своём отношении к своему прозвище, которое получило распространение среди болельщиков - "дельфин".
Фото: ФК "Зенит"