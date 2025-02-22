"Думаю, "Зенит" в этой встрече выиграет. Стабильность в игре ЦСКА пока не просматривается. "Зенит" усилился, он будет играть дома первый матч после возобновления чемпионата. Петербуржцам нужно набирать очки, надо отрываться от "Краснодара". Мотивация очень хорошая, "Зенит" будет в боевом составе. Он, конечно, сильнее ЦСКА. Но большой разницы в счете не будет", - цитирует Наумова "Матч ТВ".
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" примет на своем поле московский ЦСКА. После 18-ти сыгранных туров петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. "Армейцы" занимают 6-е место с 31-м очком в своем активе.
Петербуржцы проведут две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, команда Марко Николича сыграет с московским "Динамо" в 1/2 финала Кубка страны. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. Также петербуржцы являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Наумов: "Зенит", конечно, сильнее ЦСКА. Но большой разницы в счете не будет
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"