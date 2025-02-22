"Не понимаю, зачем приглашали Пьянича. Я об этом и Николичу говорил. Я не вижу какой-то фундаментальной игры Пьянича, когда он играет и в опорной зоне, и повыше. Мало обостряющих передач под удар. Понятно, что мастерство у него есть. Но, как говорится, ни там, ни тут... Может быть, после сборов разбежится? Мне пока в это не верится", - приводит слова Кузьмичева "СЭ".
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич ста игроком московского ЦСКА в сентябре 2024 года. Действующий контракт 34-летнего футболиста с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2024/25 с возможностью его продления на ещё один год.
В текущем сезоне хавбек в составе красно-синих в общей сложности 11 раз появлялся на поле в официальных матчах, в которых отдал партнеру по команде 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.
Владимир Кузьмичев: не понимаю, зачем ЦСКА приглашал Пьянича
Футбольный агент Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о выступлении в составе московского ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА