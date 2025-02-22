"Угальде подошел бы чемпионат Испании, меньше борьбы, больше игры. Этот чемпионат для него будет в самый раз. У "Зенита" есть возможности предложить [трансфер], в контракте есть отступные, за которые можно забрать Угальде. Думаю, Угальде у Семака в шорт-листе и у спортивного директора "Зенита" "на карандаше". Это возможно, что они летом его уже заберут", - приводит слова Липко Metaratings.
Коста-риканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 16 голов, отдал партнерам по команде 3 голевые передачи, получили 2 желтые карточки.
Действующий контракт игрока с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Липко: возможно, "Зенит" летом заберет Угальде - он у Семака в шорт-листе
Чемпион России 1996 года в составе "Спартака" Александр Липко поделился своим мнением о перспективах продолжения карьеры нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"