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Определились дата и место проведения товарищеского матча Россия - Замбия

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга поделился информацией о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Замбии.
Фото: официальный сайт РФС
"Мы договорились о дате и месте матча, все документы подписаны. Игра с Россией пройдет 25 марта на стадионе "Динамо" в Москве", - цитирует Камангу Sport24.

Ранее стало известно, что Россия и Замбия договорились о проведении товарищеского матча в 2025 году. Помимо Замбии ближайшими соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Нигерии и Белоруссии. Матчи пройдут, соответственно, 6-го и 10-го июня.

2024 год также открывался для сборной России товарищеским матчем на "ВТБ-Арене". Тогда 21-го марта сборная России разгромила в Москве сборную Сербии (4:0).

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