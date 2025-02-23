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Радченко — о влиянии зимних трансферов на игру "Спартака": это была лучшая команда и без трансферов на вход

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о зимней трансферной кампании клуба.
Фото: ФК "Спартак"
«Учитывая состав «Зенита», есть ли у «Спартака» шансы побороться за чемпионство? Мы же видели, как «Спартак» играл до зимней паузы. Это была лучшая команда и без трансферов на вход. «Спартак» усилился, борьба будет очень напряжённая, и всё будет зависеть от того, как игроки, которые пришли в команду, адаптируются. Это очень важный момент, потому что игр остаётся не так много», — заявил Радченко Metaratings.

В период зимнего трансферного окна «Зенит» вложил в усиление состава 34,3 миллиона евро. «Спартак» также продемонстрировал солидные расходы, заплатив за новых игроков 29,9 миллиона.

В текущей турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» отстает от «Зенита» на два очка, имея в активе 37 очков. 16 марта команды встретятся в рамках второго круга РПЛ на стадионе «Лукойл Арена».

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