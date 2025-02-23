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Червиченко: 15 голов Угальде в РПЛ? Это вообще просто случайность

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о лидерстве нападающего московского клуба Манфреда Угальде в бомбардирской гонке РПЛ с 15-ю забитыми голами.
Фото: ФК "Спартак"
"Это вообще просто случайность, как я думаю. Что он делал целый год до этого? Потом поперло. В одном матче четыре залетело. Но так бывает, когда у спортсмена звезды сходятся и всё влетает. Я думаю, что Угальде не закончит чемпионат, как лучший бомбардир и такого больше не покажет", - приводит слова Червиченко "Спорт День за Днем".

Коста-риканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 18 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. На данный момент 22-летний форвард возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, опережая ближайшего преследователя - полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова - на пять голов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста красно-белых в 15 миллионов евро.

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