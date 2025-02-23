"Зенит" лучше всех провёл зимнее трансферное окно. Ведь важно не только кого-то взять, но и отдать, особенно тех, кто потерял мотивацию, исчерпал себя в команде. Ушёл Клаудиньо — это напрашивалось. Вендел остался до лета, что очень хорошо. Думаю, он блестяще проведёт остаток чемпионата. Приобрели Луиса Энрике и Мимовича — это очень сильные по уровню футболисты. "Зенит" усилился наиболее качественно", - приводит слова Белоуса Legalbet.
Во время зимнего трансферного окна 2025 года петербургский "Зенит" приобрёл у бразильского "Ботафого" вингера Луиса Энрике (по данным интернет-портала Transfermarkt, за 33 млн евро), у московского ЦСКА - опорного полузащитника Сашу Зделара (за 1,3 млн евро). Кроме того, у турецкого "Фенербахче" был арендован до конца текущего сезона защитник Огнен Мимович.
В то же время сине-бело-голубые продали катарскому "Аль-Садду" полузащитника Клаудиньо (за 20 млн евро), бразильскому "Ботафого" - полузащитника Вендела (за 20 млн евро, но его переход фактически состоится в июне 2025 года) и вингера Артура (за 10 млн евро), английскому "Сандерленду" - нападающего Вильсона Изидора (за 6 млн евро).
"Усилился наиболее качественно". Белоус назвал клуб, который лучше всех в РПЛ провёл зимнее трансферное окно
Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус поделился своим мнением о трансферной кампании петербургского "Зенита" зимой 2025 года.
Фото: ФК "Ростов"