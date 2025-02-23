Защитник ЦСКА Лукин: Пьянич - большой профессионал, очень приятно быть с ним в одной команде
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о своем одноклубнике, боснийском полузащитнике Миралеме Пьяниче.
Фото: РПЛ
"Миралем - большой профессионал. На каждой тренировке он дает советы. Не буду скрывать, мы даже ходили в ресторан, общались. Разговаривали не только про футбол, но и о личной жизни. Он объяснял, что нужно делать, как общаться с прессой, как вести личную жизнь. Он прожил такую жизнь, какую не каждому удается. Очень приятно быть с ним в одной команде", - приводит слова Лукина "РИА Новости".
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года. С тех пор он принял участие в 11 официальных матчах, в которых отдал партнеру по команде 1 голевую передачу и получил 2 предупреждения. Действующий контракт 34-летнего футболиста с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один сезон.
Ранее Пьянич выступал в составе таких команд, как "Лион", "Рома", "Ювентус", "Барселона", "Бешикташ".