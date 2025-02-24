"Цель на весну? Я всегда хочу забивать голы и быть лучшим на поле. Я хочу быть лучшим игроком чемпионата России. У меня много целей, и я хочу их выполнить", - цитирует Энрике "СЭ".
Нападающий Луис Энрике присоединился к "Зениту" во время зимних сборов. Игрок перешел в состав сине-бело-голубых из "Ботафого" и подписал контракт с российским клубом до лета 2029 года. В прошлом сезоне 24-летний бразилец забил 13 мячей и отдал 9 передач в 76 матчах. По итогам прошлого года он стал чемпионом Бразилии и победителем Кубка Либертадорес в составе "Ботафого".
Луис Энрике: я хочу быть лучшим игроком чемпионата России
Новичок "Зенита" Луис Энрике рассказал, что у него есть амбиции стать лучшим футболистом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"