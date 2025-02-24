"Рассчитываем, что в завершающей части чемпионата мы сможем пригласить иностранных арбитров на какие-то матчи. Будем учитывать и турнирное положение команд, и значимость игр", - цитирует Каманцева "Матч ТВ".
Вторая часть нынешнего розыгрыша российской Премьер-лиги стартует в эту пятницу, 28 февраля. 19-й тур чемпионата России откроет матч махачкалинского "Динамо" против московского "Локомотива", который пройдет в Каспийске на стадионе "Анжи Арена" и начнется в 19:00 по столичному времени.
По итогам осенней части сезона лидирует в турнирной таблице "Краснодар", набравший 39 очков. Второе место занимает "Зенит", топ-3 замыкает "Спартак".
Каманцев: рассчитываем, что во второй части сезона сможем пригласить иностранных арбитров
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что весной в российском чемпионате могут появиться иностранные рефери.
Фото: РФС