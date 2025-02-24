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Кокшаров: были варианты в РПЛ и в Европе, но когда узнал, что можно поработать с Гончаренко, сразу захотел в "Пари НН"

Новичок "Пари НН" Александр Кокшаров рассказал, почему выбрал в качестве продолжения карьеры именно этот клуб.
Фото: ФК "Пари НН"
- Спасибо руководству "Краснодара", что пошли навстречу и отпустили в аренду. Были варианты в РПЛ и в Европе. Решил не менять страну. Плюс когда узнал, что можно поработать с Виктором Михайловичем, то сразу захотел в Нижний Новгород.

20-летний центральный нападающий Александр Кокшаров перебрался этой зимой из "Краснодара" в "Пари НН" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Контракт футболиста с "быками" истекает летом 2026 года. В этом сезоне форвард принял участие в двух матчах Кубка России, в которых провел на поле всего 56 минут.

На зимних сборах Кокшаров стал лучшим бомбардиром нижегородцев, забив 5 мячей в 7 товарищеских играх.

Источник: "Матч ТВ"

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