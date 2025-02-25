Ранее Глушенков заявлял, что любит пить пиво после матчей и это вызвало хейт в интернете.
«Не жалею ни об одном сказанном слове в принципе. А почему я должен жалеть? А что я такого сказал? Да, я могу себе позволить немного пива — пару баночек после матчей. Что в этом плохого? Все знают, что пиво — отличный изотоник и все его пьют. Я не сделал какого-то открытия», — цитирует Глушенкова Sport24.
В текущем сезоне Глушенков принял участие в 14 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2028 года.
Глушенков ответил на критику его слов об употреблении пива после матчей: не жалею ни об одном сказанном слове
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков подтвердил, что после игр позволяет себе пиво, и не видит в этом проблемы.
Фото: ФК "Зенит"