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Гинер — о новой базе ЦСКА: это будет не дача, а второй дом клуба

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о проекте новой базы клуба и поблагодарил Московскую область за поддержку.
Фото: ФК ЦСКА
«Огромная благодарность Московской области, что здесь будет второй дом ЦСКА. Огромная часть Московской области перейдёт в болельщики ЦСКА. Это не будет дачей, а домом, где футболисты проводят большое количество времени. Даже Господь в зимний день подарил нам солнце. Всех с масленицей!» — отметил Гинер «Чемпионату».

Новая база будет находиться рядом с озером Круглое в Московской области. Строительные работы по проекту завершатся в 2028 году, и до этого времени команда продолжит тренироваться на базе в Ватутинках.

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 31 очко.

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