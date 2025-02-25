«Огромная благодарность Московской области, что здесь будет второй дом ЦСКА. Огромная часть Московской области перейдёт в болельщики ЦСКА. Это не будет дачей, а домом, где футболисты проводят большое количество времени. Даже Господь в зимний день подарил нам солнце. Всех с масленицей!» — отметил Гинер «Чемпионату».
Новая база будет находиться рядом с озером Круглое в Московской области. Строительные работы по проекту завершатся в 2028 году, и до этого времени команда продолжит тренироваться на базе в Ватутинках.
После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 31 очко.
Гинер — о новой базе ЦСКА: это будет не дача, а второй дом клуба
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о проекте новой базы клуба и поблагодарил Московскую область за поддержку.
Фото: ФК ЦСКА