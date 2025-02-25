«Глебов — очень добротный футболист, который должен помочь «Динамо». На его позиции тренерский штаб использует игроков, для которых амплуа опорного полузащитника не родное. Но, возможно, Глебов не впишется в состав за такой короткий отрезок. Не думаю, что даже с Глебовым «Динамо» станет чемпионом. «Бело-голубые» будут где-то рядом с первым местом, но не займут его. Чего-то им не хватит», — заявил Харлачев Metaratings.
Напомним, «Динамо» официально объявило о переходе Глебова из «Ростова» в последний день трансферного окна РПЛ. Сумма сделки составила 8 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах за «Ростов» во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу. Его контракт с новым клубом рассчитан до конца 2030 года.
Харлачёв: даже с Глебовым "Динамо" будет где-то рядом с первым местом, но не займёт его
Экс-игрок «Динамо» Евгений Харлачёв оценил шансы команды на чемпионство с новым усилением в лице Данила Глебова.
Фото: ФК "Динамо"