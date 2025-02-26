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Денисов — о чтении в "Спартаке": вышел на балкон – а там три человека с книгами

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о своем увлечении книгами.
Фото: ФК "Спартак"
«Люблю читать . На сборах читаю «Сказать жизни «ДА!». Виктор Франкл пишет про человека, который прошел во время Второй мировой войны концлагерь, выжил и рассказывает, как это было. Желание читать возникает в моменте – никакие рекорды я ставить не собираюсь: захотелось – читаю. Много ли В «Спартаке» начитанных людей, с кем можете поговорить о книгах? Да! Недавно на сборах выходил на балкон почитать, а вокруг меня три-четыре человека, которые тоже читают. Среди них были Максименко, Хлусевич и Зиньковский», — заявил Денисов «РБ Спорт».

Даниил Денисов выступает за основной состав «Спартака» с сезона-2021/22. За это время он провел 102 матча за красно-белых, в которых забил один мяч и отдал семь голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость правого защитника составляет 4,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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