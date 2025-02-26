"Думаю, ЦСКА будет бороться за топ-3, но шансы небольшие. Учитывая, как выглядела первая пятерка до паузы, ЦСКА будет сложно обыграть прямых конкурентов. Но, посмотрим — зимой команда могла преобразиться, это будет видно в первом туре после паузы. Матч с "Зенитом" очень важен для армейцев — можно перевернуть всю картину в таблице, забрав там три очка", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает 2-е место в таблице с 39-ю очками в своем активе.
Московский ЦСКА проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Александр Тарханов: ЦСКА поборется за топ-3 РПЛ
Российский тренер Александр Тарханов высказался об амбициях московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"