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Акинфеев ответил на вопрос о завершении игровой карьеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что пока не думает о завершении карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы", - приводит слова Акинфеева "Матч ТВ".

Игорь Акинфеев - действующий капитан московского ЦСКА. Он является выпускником футбольной Академии "армейцев" и выступает за столичный клуб с 2003 года. Контракт футболиста, которому в апреле исполнится 39 лет, рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне вратарь провел 17 матчей за красно-синих в РПЛ, в которых пропустил 14 мячей и семь раз оставил ворота команды в неприкосновенности.

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