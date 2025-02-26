"У него в "Динамо" достойный контракт, мы уважаем клуб. Если Костя уедет из России, то только в топ-5: Англия, Германия, Италия, Франция и Испания. Не вижу смысла рассматривать другие лиги", - цитирует агента Metaratings.
В текущем сезоне 22-летний нападающий Константин Тюкавин, который является воспитанником Академии московского "Динамо", провел 18 матчей в РПЛ, забил в них семь мячей и трижды ассистировал на гол партнерам. Также на счету форварда сборной России один забитый мяч в трех играх текущего розыгрыша Кубка России.
Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость футболиста бело-голубых в 16 миллионов евро.
Агент: если Тюкавин уедет из России, то только в топ-5
Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов не видит смысла для своего клиента рассматривать лиги за пределами топ-5 чемпионатов Европы.
Фото: ФК "Динамо"