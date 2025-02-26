Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
22:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
22:30
АрсеналНе начат
Манчестер Юнайтед
22:30
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:15
НьюкаслНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
22:45
ВольфсбургНе начат

Агент: если Тюкавин уедет из России, то только в топ-5

Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов не видит смысла для своего клиента рассматривать лиги за пределами топ-5 чемпионатов Европы.
Фото: ФК "Динамо"
"У него в "Динамо" достойный контракт, мы уважаем клуб. Если Костя уедет из России, то только в топ-5: Англия, Германия, Италия, Франция и Испания. Не вижу смысла рассматривать другие лиги", - цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне 22-летний нападающий Константин Тюкавин, который является воспитанником Академии московского "Динамо", провел 18 матчей в РПЛ, забил в них семь мячей и трижды ассистировал на гол партнерам. Также на счету форварда сборной России один забитый мяч в трех играх текущего розыгрыша Кубка России.

Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость футболиста бело-голубых в 16 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится