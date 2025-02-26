- Зима выдалась не из лёгких. Пришлось принимать не самые простые решения. Одно из которых — трансферное окно. Могу поставить пять с минусом нашей трансферной кампании. Минус из-за того, что всегда можно лучше.
Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно "Пари Нижний Новгород" усилилось вингером московского "Динамо" Вячеславом Грулёвым и арендовал форварда "Краснодара" Александра Кокшарова. Также команду пополнили нападающий Тьяго Весино и защитники Хуан Кастильо и Илья Агапов.
В настоящее время нижегородская команда занимает 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Они набрали 16 очков после 18 матчей.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Пари НН": могу поставить пять с минусом нашей трансферной кампании
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал работу клуба этой зимой на трансферном рынке.
Фото: ФК "Пари НН"