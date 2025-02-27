"Думаю, что "Краснодар" — главный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство, даже учитывая, что они не усилились этой зимой. Конечно, им не помешал бы правый защитник и центральный нападающий для конкуренции Кордобе. Хоть он и в порядке, но все видим, что у "Краснодара" есть зависимость от Кордобы. Но у них всё довольно стабильно", - приводит слова Гасилина Legalbet.
Нападающий Джон Кордоба, который выступает за футбольный клуб "Краснодар" с июля 2021 года, в текущем сезоне принял участие в 18 официальных матчах, забил в ворота соперников 8 голов, отдал партнерам по команде 5 голевых передач, получил 4 жёлтые карточки (из них 1 стала второй в матче) и 1 прямую красную карточку.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" с 39-ю очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая петербургский "Зенит" по дополнительным показателям.
Алексей Гасилин заявил о зависимости "Краснодара" от Кордобы
Бывший игрок петербургского "Зенита" Алексей Гасилин высказался о футбольном клубе "Краснодар" перед возобновлением Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"