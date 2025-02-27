«В конце первого круга я говорил, что Соболев начал обосновываться в «Зените» с черновой работы — начал опускаться, отрабатывать. Думаю, что потихоньку через такую тяжелую рутинную работу он будет подходить к своим голам. Сборы — это был идеальный момент, когда ничего не довлеет и можно спокойно пристреляться. Как правило, в конце бывают результативные матчи. Думаю, что Соболеву реально забить 6-7 голов за весну», — цитирует Луценко «РБ Спорт».
В текущем сезоне Соболев принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, но не смог отличиться голами. Также он сыграл 5 матчей в Кубке России, где забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Луценко — о перспективах Соболева в "Зените": реально забить 6-7 голов за весну
Экс-форвард «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от игры Александра Соболева в весенней части сезона.
Фото: ФК "Зенит"