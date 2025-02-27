"За последние две недели только со мной связывались представители трех зарубежных клубов. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому предложению. Не думаю, что ему сейчас нужен отдых или перезагрузка, но очень важно, куда он идет и зачем. В приоритете у Черчесова всегда Россия, но только борьба за чемпионство. Знаю, что ему очень важно закрыть этот гештальт", - приводит слова Агузарова "СЭ".
Станислав Черчесов в январе 2025 года после 8 месяцев работы покинул пост главного тренера сборной Казахстана - контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон с Казахстанской федерацией футбола. В настоящее время 61-летний специалист находится без команды.
Ранее российский специалист возглавлял московский "Спартак", сочинскую "Жемчужину", грозненский "Терек", пермский "Амкар", московское "Динамо", польскую "Легию", венгерский "Ференцварош", а также сборную России.
Представитель Черчесова сообщил о контактах с представителями трех зарубежных клубов
Алан Агузаров, представитель Станислава Черчесова, рассказал о предложениях, которые были сделаны российскому тренеру.
Фото: ПФК ЦСКА