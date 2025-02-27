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"В этом его увлечение футболом". Кучаев рассказал, чем Карпин отличается от других тренеров

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Константин Кучаев рассказал, что Валерия Карпина отличает от других специалистов, с которыми он работал.
Фото: ФК "Ростов"
Есть моменты, которые мы на теории просматриваем, и он детально их разбирает, обращает внимание на мелочи, на которые в больших командах даже не посмотрят. Он проговаривает простые вещи. Наверное, в этом его амбиции, увлечение футболом и тренерская любовь. Он, например, может сделать замечание не тому игроку, который мяч потерял, а тому, кто забыл открыться", - приводит слова Кучаева "РИА Новости".

Валерий Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов", который он занимал с марта 2022 года, а также в период с декабря 2017 года до августа 2021 года. В то же время 56-летний специалист продолжает оставаться наставником сборной России по футболу, которую он возглавил в июле 2021 года. Его контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2028 года.

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