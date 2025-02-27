Есть моменты, которые мы на теории просматриваем, и он детально их разбирает, обращает внимание на мелочи, на которые в больших командах даже не посмотрят. Он проговаривает простые вещи. Наверное, в этом его амбиции, увлечение футболом и тренерская любовь. Он, например, может сделать замечание не тому игроку, который мяч потерял, а тому, кто забыл открыться", - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
Валерий Карпин 25 февраля покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов", который он занимал с марта 2022 года, а также в период с декабря 2017 года до августа 2021 года. В то же время 56-летний специалист продолжает оставаться наставником сборной России по футболу, которую он возглавил в июле 2021 года. Его контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2028 года.
"В этом его увлечение футболом". Кучаев рассказал, чем Карпин отличается от других тренеров
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Константин Кучаев рассказал, что Валерия Карпина отличает от других специалистов, с которыми он работал.
Фото: ФК "Ростов"