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Червиченко: Кукуян принесёт гораздо больше пользы "Спартаку", чем Слишкович

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между красно-белыми и "Оренбургом".
Фото: ФК "Оренбург"
"Вряд ли "Спартак" оступится в первом же матче. У себя дома они обыграют "Оренбург". В Слишковича я не верю вообще! Я больше верю в Кукуяна для "Спартака", чем в Слишковича как положительный момент. Кажется, что Кукуян принесёт гораздо больше пользы "Спартаку", чем Слишкович (смеётся)", - цитирует Червиченко "Чемпионат".

В воскресенье, 2-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле "Оренбург" в 19-м туре чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы на своем поле одержали победу над красно-белыми со счетом 2:0.

После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Подопечные Владимира Слишковича располагаются на последней строчке с 8-ю очками в своем активе.

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