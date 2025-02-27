"Вряд ли "Спартак" оступится в первом же матче. У себя дома они обыграют "Оренбург". В Слишковича я не верю вообще! Я больше верю в Кукуяна для "Спартака", чем в Слишковича как положительный момент. Кажется, что Кукуян принесёт гораздо больше пользы "Спартаку", чем Слишкович (смеётся)", - цитирует Червиченко "Чемпионат".
В воскресенье, 2-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле "Оренбург" в 19-м туре чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы на своем поле одержали победу над красно-белыми со счетом 2:0.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Подопечные Владимира Слишковича располагаются на последней строчке с 8-ю очками в своем активе.
Червиченко: Кукуян принесёт гораздо больше пользы "Спартаку", чем Слишкович
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ между красно-белыми и "Оренбургом".
Фото: ФК "Оренбург"