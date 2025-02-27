"Это спор хозяйствующих субъектов, никаких проблем. Давайте дождемся решения. Это абсолютно нормальная история", - приводит слова Брехова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания "РЖД") подала в арбитражный суд иск с требованием получения от подмосковных "Химок" 651 тысячи рублей, так как футбольный клуб не оплатил аренду вагонов. Вагоны арендовались в первой половине сезона-2024/25 для того, чтобы доехать до Воронежа, Краснодара, Ростова-на-Дону, где сейчас закрыты аэропорты.
В "Химках" прокомментировали информацию о задолженности клуба перед "РЖД" за аренду вагонов
Генеральный директор "Химок" Дмитрий Брехов отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о требовании "РЖД" оплатить подмосковным клубом 651 тыс. рублей за аренду вагонов.
Фото: ФК "Химки"