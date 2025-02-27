"Жду от него топ-уровень футбола". Сенников назвал главный трансфер зимы 2025 года в РПЛ

"Конечно, это "Зенит" с самым дорогим трансфером Луиса Энрике. Главное, чтобы он оправдал вложенные деньги и сразу заиграл. Я жду от него топ-уровень футбола, чтобы он сразу его показал", - приводит слова Сенникова "Матч ТВ".
24-летний вингер Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" 20 января в результате обмен: в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. При этом согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, сумма трансфера Энрике составила 33 млн евро.
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Фото: ФК "Зенит"