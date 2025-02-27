"Это круто. Это уже значительно лучше, потому что играть с Брунеем… Понимаю, что на безрыбье и рак – рыба. Но всё-таки Бруней даже к такой рыбе не относится, это совсем низкий уровень. В любом случае РФС делает грандиозную работу, это надо подчеркнуть, потому что договариваться в нынешних условиях о матчах с кем бы то ни было – это очень сложно. Хорошо, что мы играем. А это уже соперники совершенно другого уровня. Это, я думаю, будет настоящая проверка для сборников, на что они сегодня готовы", - приводит слова Черданцева "Советский спорт".
Ранее Российский футбольный союз рассказал о том, что были достигнуты договоренности о проведении в первой половине 2025 года трех товарищеских матчей со сборной России. Так, в марте национальная команда под руководством Валерия Карпина на своём поле сыграет против сборной Замбии (87-е место в рейтинге ФИФА), 6 июня также в России состоится встреча со сборной Нигерии (44-е место), а 10 июня россияне должны отправиться в Минск и там провести матч против сборной Белоруссии (98-е место).
Черданцев - о сборной России: на безрыбье и рак – рыба, но Бруней даже к такой рыбе не относится
Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о планах сборной России в 2025 году сыграть против команд Замбии, Нигерии и Белоруссии.
Фото: сборная России по футболу