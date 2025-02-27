"Если Угальде продолжит забивать в таком же темпе, европейские клубы обратят на него внимание. У каждого есть своя цена, цена Угальде — 30-35 млн евро. Кто-то за него может и больше выкатить. Интерес клубов — продавать футболистов на пике формы. Если за Угальде предложат 40 млн, то держать его что ли. Тем более, не зря они купили Гарсию. Значит, есть шанс, что Угальде летом покинет "Спартак", — приводит слова Масалитина Legalbet.
Игрок сборной Коста-Рики и московского "Спартака" Манфред Угальде в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги принял участие в 18 матчах, в которых забил в ворота соперников 15 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. Сейчас 22-летний форвард является лидером в списке бомбардиров чемпионата России: ближайшего преследователя - полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова - нападающий опережает на пять забитых голов.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста столичного клуба в 15 миллионов евро. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.
"У каждого есть своя цена". Масалитин назвал стоимость Угальде для продажи летом
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о нападающем московского "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"