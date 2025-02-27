"У "Динамо" подошло усиление в атаку, пришел Глебов в опорную зону, Бителло сохранили, а Грулёв и Гагнидзе для команды не потеря. К тому же все травмированные поправились. У "Ростова" одни проблемы: Глебова потеряли, Карпин ушел в последний момент, что для команды может обернуться стрессом. Никакого преимущества у ростовчан не будет, жду интересную игру, победа, предположу, останется за гостями", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Футбольный клуб "Ростов" и московское "Динамо" 2 марта в Ростове-на-Дону проведут друг с другом матч в рамках 19-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
После 18-го тура чемпионата России "Ростов" с 26-ю очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице, а "Динамо", имея в своём активе 35 очков, занимает четвёртую строчку.
Бубнов: у "Ростова" перед матчем с "Динамо" одни проблемы - у команды может быть стресс
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между "Ростовом" и московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва