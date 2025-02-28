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Помазун — о переходе в "Спартак": ощущение было, будто я в фильм попал

Вратарь Илья Помазун, ставший игроком «Спартака» после трансфера из ЦСКА, поделился эмоциями от перехода.
Фото: ФК "Спартак"
«Когда я впервые узнал об интересе «Спартака»? Не буду называть конкретные даты, но мне позвонил Артём Геннадьевич Ребров, мы пообщались, обменялись мнениями. Он спросил, как я бы смотрел на эту возможность, – в итоге всё сложилось.

Ощущение было, будто я в фильм попал. В конце апреля я дал интервью, за которое меня отстранили из-за слов про «Спартак» – и вот меня туда зовут. Причём до интервью я ничего об интересе не знал!» — цитирует Помазуна «Чемпионат».

Напомним, в апреле 2024 года, будучи в аренде в «Урале», Помазун заявил, что мог бы выступать за «Спартак». Вернувшись в ЦСКА летом, он был отстранён от тренировок. 2 февраля 28-летний вратарь официально перешёл в «Спартак» за 1,2 миллиона евро. Контракт с клубом подписан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне участия в играх Помазун еще не принимал.

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