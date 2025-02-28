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Канищев: "Спартак" — основной конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство

Бывший российский футболист Александр Канищев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне кажется, в призовую тройку войдут "Зенит", "Краснодар" и "Спартак". Но не знаю, кто из них будет в какой очерёдности, это покажет время. На сегодняшний день "Спартак" — основной конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство", - цитирует Канищева "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками в своем активе.

Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

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